Portofino, Matteo Bassetti riceve le chiavi della città

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha ricevuto le chiavi della cittadina di Portofino.

A consegnargli il riconoscimento, nella cornice del castello Brown, il sindaco del celebre borgo Matteo Viacava e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Sono emozionato oltre che entusiasta - è il commento di Bassetti -. È il primo riconoscimento che ricevo dalla mia terra. La terra che amo. Grazie davvero alla amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Portofino che hanno partecipato numerosi alla cerimonia di premiazione. Un importante e graditissimo riconoscimento, un modo per la straordinaria località ligure di ringraziare me e tutti i sanitari liguri, che hanno lottato e lottano ancora oggi contro il covid, e non solo".

"Un gesto simbolico - ha commentato Toti - che rappresenta il ringraziamento della Liguria a un grande professionista, al suo team e a tutti quelli che come loro in questi anni di pandemia hanno combattuto in prima linea contro il covid. Siete la forza e la tenacia della nostra terra"