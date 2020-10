La denuncia della Cgil: «Oggi il Porto è senza vigili del fuoco»

Nessuna squadra dei vigili del fuoco a disposizione per il Porto di Genova nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2020. La denuncia arriva da Luca Infantino della Cgil, che ha diramato un comunicato in cui spiega la grave situazione che si è venuta a creare.

«In queste ore il Porto di Genova non ha a disposizione nessuna squadra dei vigili del fuoco - spiega Infantino - . Il distaccamento delle sede nautica di Multedo è fermo per turno, mentre in quello di Calata Gadda risultano due positivi al covid-19. Il risultato è che nessuno dei due distaccamenti, almeno sino alla scadenza del turno A, ossia sino alle 20.00 di oggi, è operativo».

«Si tratta di un fatto gravissimo ed inedito per la storia del Porto di Genova - aggiunge Infantino -. Diverse sono le cause: tra le principali la carenza di organico che si stima in circa 15 unità. A questo si aggiunge il fatto che nel distaccamento di Calata Gadda sono risultati due positivi al covid. L’attesa per avere i tamponi è di molti giorni anche per i vigili del fuoco. Alla Regione Liguria si chiede di farsi carico di questa problematica: non è possibile che i vigili del fuoco che sono equiparati a servizio essenziale debbano aspettare giorni per avere il tampone. La situazione non è più sostenibile e sin d’ora sono in programma iniziative di protesta a tutela dei colleghi e per la sicurezza della cittadinanza e dei lavoratori operanti nello scalo genovese».