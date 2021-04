Porto Antico, settantenne senza mascherina insulta i carabinieri: denunciato

L’uomo è stato notato in zona calata Falcone e Borsellino privo di protezione: all’invito a indossarla ha insultato i militari

Passeggiava al Porto Antico senza mascherina, e invitato a metterla dai carabinieri ha reagito a suon di insulti.

È successo nel pomeriggio di venerdì, protagonista un settantenne che oltre alla multa ha rimediato anche una denuncia.

I militari del Nucleo Radiomobile l’hanno infatti notato in calata Falcone e Borsellino e, vedendo che non portava la mascherina, gli hanno chiesto di indossarla.

Il settantenne non ha voluto sentire ragioni e ha iniziato a insultarli, con conseguente denuncia per oltraggio e sanzione per violazione delle norme anti coronavirus.