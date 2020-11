Passeggiano per i vicoli, multate due coppie piemontesi

In questi giorni la polizia di Stato, insieme alle altre forze dell'ordine, è impegnata nei controlli sul rispetto delle norme anti covid. Mercoledì 11 novembre 2020 i poliziotti del commissariato Pré, durante il pattugliamento della propria zona di competenza, hanno denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Genova un tunisino 28enne.

Durante l'attività sono state elevate in tutto sette sanzioni per la violazione della normativa anti covid; in particolare a due coppie piemontesi e a un 30enne marocchino arrivati nel capoluogo ligure senza nessuna valida giustificazione. Il Piemonte è zona rossa e non ci si può allontanare dal proprio comune di residenza.

Sono stati sanzionati inoltre un genovese 22enne e un senegalese 27enne poiché privi dei dispositivi di sicurezza.