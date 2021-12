No green pass in corteo alla vigilia di Natale, il percorso

Non si ferma la protesta dei 'no green pass' genovesi che per la ventiquattresima settimana consecutiva scenderanno in piazza per l'ormai tradizionale manifestazione contro le misure del governo, organizzata come sempre da Libera Piazza Genova.

Questa volta, ed è la prima, anticiperanno la manifestazione dal sabato al venerdì, quindi il corteo non sarà a Natale ma nel pomeriggio della vigilia, venerdì 24 dicembre 2021. La decisione è stata presa a maggioranza durante un'assemblea cittadina che si è svolta nei giorni scorsi.

Percorso corteo venerdì 24 dicembre 2021 a Genova

Il percorso sarà il seguente: concentramento alle ore 14:30 in piazza Galileo Ferraris a Marassi, partenza del corteo alle ore 16 verso corso Sardegna, piazza Romagnosi, via Canevari, corso Montegrappa, via di Montesano, via Gropallo, piazzetta Brignole dove, spiegano gli organizzatori: "Seguirà un momento conviviale di condivisione".