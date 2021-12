No green pass, sabato il corteo parte dai giardini Cavagnaro

Il 15 dicembre è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell'ordine, che vanno ad aggiungersi a medici e operatori sanitari. Per questo nel pomeriggio sono state programmate due manifestazioni, a Genova e a Chiavari, organizzate da Cub Sanità.

Sabato 18 dicembre si svolgerà invece l'ormai tradizionale manifestazione, per la ventitreesima settimana di fila, contro il governo Draghi e il green pass. Concentramento alle ore 14.30 presso i giardini Cavagnaro (piastra Genova Est). Alle ore 16.30 partenza del corteo.

Percorso corteo sabato 18 dicembre 2021 a Genova

Via Bobbio, via Montaldo, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e viale Caviglia.