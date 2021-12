No green pass in corteo a Capodanno: il percorso

Anno nuovo e ancora corteo contro la certificazione verde che dal 10 gennaio, fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà ampliata ad altre attività ma non ancora ai luoghi di lavoro.

I no green pass scenderanno in piazza a Genova anche a Capodanno, come ogni sabato da ormai 25 settimane.

Secondo quanto concordato con la questura, il corteo partirà poco dopo le 15 dal terminal di San Benigno, a Sampierdarena, per poi percorrere le vie limitrofe. L'appuntamento è in piazzale dei traghetti Iqbal Masih da dove partirà il serpentone degli irriducibili.