Trentaduesimo sabato in piazza per i 'no green pass'

Trentaduesimo sabato di protesta per i 'no green pass' genovesi organizzati da Libera Piazza Genova. Non si ferma la contestazione dopo l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50, questa volta è stata definita una 'manifestazione popolare contro il governo'

"A noi non interessano le 'concessioni' del governo - dichiarano da Libera Piazza Genova - noi vogliamo che il sistema che ha reso possibili abomini come quelli che abbiamo visto venga meno. Per questo siamo stati, siamo e saremo in piazza, per lottare per la democrazia contro l'autoritarismo, per la giustizia contro l'arbitrio, per la libertà contro l'oppressione".

Percorso corteo sabato 19 febbraio 2022

Sabato 19 febbraio 2022 concentramento fissato in piazza De Ferrari alle ore 15, qui sono previsti gli interventi in piazza di Patrizia Clerici, Cinzia Da Ros, Stefano Conti di Libera Piazza e del docente milanese Sergio Barbesta.

Successivamente è prevista la partenza del corteo che attraverserà via Dante, via D'Annunzio, corso Quadrio, piazza Cavour, Caricamento, via Gramsci, piazza della Nunziata, galleria Garibaldi e via XXV Aprile prima di risalire in piazza De Ferrari.