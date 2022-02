Somministrazioni dosi booster, Liguria sotto la media nazionale

Continua in Liguria la campagna vaccinale con l'obiettivo di accelerare le somministrazioni delle terze dosi. La Regione ha previsto anche l'accesso libero in alcuni punti vaccinali per le persone con green pass in scadenza nei sette giorni successivi.

Nonostante queste misure però la percentuale di persone vaccinate con la dose booster è pari al 75,2%, un dato più basso rispetto alla soglia nazionale che, secondo la fondazione Gimbe, è del 79,6%.

I dati elaborati dalla fondazione e relativi alla settimana che va dal 26 gennaio all'1 febbraio mostrano anche alcuni peggioramenti sull'andamento della pandemia in Liguria.

In particolare il numero di attualmente positivi per 100.000 abitanti è in aumento e raggiunge il numero di 3.165, mentre migliora il dato dei nuovi positivi rispetto alla scorsa settimana, con un calo del 24,6%.

Il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe evidenzia un'occupazione di posti letto in area medica ancora superiore alla soglia critica di saturazione, con una percentuale pari al 39,9%.

Migliore invece è la situazione delle terapie intensive, dove i posti letti occupati sono il 14,5% dato al di sotto della soglia critica.

Sono disponibili anche i dati regionali sulla popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. L'81,3% dei liguri ha completato il ciclo vaccinale, sopra la media italiana dell'80,9%, a cui si aggiunge un ulteriore 3% di cittadini immunizzati solo con prima dose.

Il 10,2% della popolazione nella fascia tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale, contro una media italiana del 14,5%, anche in questo caso a questo si sommano i vaccinati solo con prima dose, pari al 13,8%, contro una media in Italia del 18,2%.