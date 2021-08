"Per la prima volta dal 5 luglio si registra in Liguria un Rt al di sotto dell'1, per la precisione 0,9", ha fatto sapere il presidente della Regione

Prosegue la campagna vaccinale in Liguria, anche in vista della riapertura delle scuole (15 settembre). La Regione ha avviato un dialogo con la direzione scolastica per avere, come richiesto dal piano del Ministero, tre/quattro scuole per ogni Provincia dove avviare i tamponi su base volontaria per gli studenti per monitorare l'andamento del covid.

"In Liguria - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - il 92,13% del personale scolastico ha ricevuto almeno una dose di vaccino, una percentuale superiore alla media nazionale (90,45%) secondo il report settimanale ministeriale sulle vaccinazioni, e al momento in Liguria ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 77,28% della popolazione sopra i 12 anni: la campagna vaccinale prosegue spedita con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge e mettere in sicurezza la popolazione".

"Per quanto riguarda invece la fascia trai 12 e i 19 anni - prosegue Toti - particolarmente rilevante visto l'avvio dell'anno scolastico che si avvicina, oggi in Liguria abbiamo raggiunto il 56,26% di persone con almeno una dose di vaccino. Per la prima volta dal 5 luglio si registra in Liguria un Rt al di sotto dell'1, per la precisione 0,9".

La percentuale di popolazione vaccinata suddivisa per Asl:

• Asl1 – 70,42%

• Asl2 – 73,33%

• Asl3 – 80,76%

• Asl4 – 75,89%

• Asl5 – 77,90%.