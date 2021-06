Coronavirus, Toti: "Oltre il 30% dei liguri ha completato il ciclo vaccinale"

"Oltre il 30% dei liguri ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta di 456.155 persone su 1.509.805 residenti totali nella nostra regione". Lo comunica il presidente di Regione Liguria. Martedì 29 giugno è stato presentato l'accordo di reciprocità vaccinale per i turisti piemontesi diretti in Liguria e liguri diretti in Piemonte. Il primo di questo genere in Italia siglato da due regioni.

Sono 17 i nuovi positivi, di cui 11 sono membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera tunisina, tutti presi in carico dai servizi territoriali e isolati in struttura covid. Sono stati 3.306 i tamponi molecolari effettuati e 3.141 i test antigenici.

Continua a calare il numero degli attualmente positivi, oggi sono 282 in meno di ieri. Stabili gli ospedalizzati, 25 in totale (+2 rispetto a ieri) di cui 7 in terapia intensiva. Diminuisce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare (-11), un deceduto.

Continua a marciare la campagna vaccinale: anche oggi quasi 14mila dosi somministrate (13.999) di cui 12.361 di vaccini freeze (Pfizer e Moderna) e 1.638 di vaccini cold (Astrazeneca e Johson). Su 1.452.193 vaccini consegnati sono stati 1.318.200 quelli somministrati pari al 91%.

"Nella prima giornata pilota, anche per vedere la risposta delle persone, a Savona nel primo open day al palacrociere sono state 294 le persone vaccinate con accesso libero - ha concluso Toti -. La vaccinazione continuerà nella Asl2 fino a venerdì e coinvolgerà, nel fine settimana, tutte le altre Asl".

"Da Savona arriva un segnale positivo e incoraggiante - afferma il presidente della Regione - soprattutto per i tanti giovani tra 20 e 30 anni, che si sono recati all'hub vaccinale per effettuare il vaccino contro il covid-19. Proseguiremo su questa strada anche nei prossimi giorni, a Savona e diversi hub in tutto il territorio. L'obiettivo è raggiungere coloro che non hanno ancora effettuato la prenotazione, aumentando la percentuale di liguri vaccinati: questo è l'unico modo per garantire una effettiva e duratura ripartenza a questo territorio, dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, scongiurando ogni ipotesi di ripresa della diffusione del virus o delle sue varianti e mettendo al sicuro le persone più a rischio, che in caso di contagio potrebbero finire in ospedale con conseguenze anche gravi".

L'elenco degli open day liguri

Asl1

Palasalute di Imperia e Hub vaccinale di Taggia

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18

Asl2

Palacrociere di Savona

dal 29 giugno e fino al 2 luglio dalle 9 alle 18

Asl3

Hub della Fiera del Mare

sabato 3 luglio dalle 13 alle 18

domenica 4 luglio dalle 8 alle 13

Asl4

Hub militare di Chiavari

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18

Asl5

Hub ex Fitram alla Spezia e Hub di Sarzana presso l'ospedale San Bartolomeo

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html.