Coronavirus, Toti: «Senza sperarci per i prossimi giorni, ci avviciniamo alla zona bianca»

L'incidenza del covid in Liguria si attesta a 74 casi ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana. Per avere allentamenti delle restrizioni bisogna scendere a 50

Oltre ad aver fornito i dati di giornata, lunedì sera durante il consueto punto stampa sul covid in Liguria il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha parlato anche della recente decisione dell'Europa di non rinnovare per il momento l'ordine di vaccini anti covid ad AstraZeneca. «La sospensione non incide nei piani di programmazione regionale. Non ci sono cambi da questo punto di vista», ha detto Toti.

Per quanto riguarda i dati, soprattutto quelli non presenti nel bollettino, l'incidenza del covid in Liguria si attesta a 74 casi ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana. Nell'area metropolitana di Genova sono stati registrati 63 casi, 88 alla Spezia, 83 a Imperia, 65 a Savona. «Senza sperarci per i prossimi giorni, ci avviciniamo alla zona bianca, che scatta a 50 casi ogni 100mila abitanti nell'arco di una settimana. Sono numeri beneauguranti per la stagione estiva», ha detto Toti.

Dalle 23 di lunedì 10 maggio prendono il via le prenotazioni attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it per i liguri nella fasce di età 55-59 anni (da martedì 11 anche attraverso gli altri canali) mentre per il personale scolastico (docente e non docente), le prenotazioni cominceranno dalle ore 8 di giovedì 13 maggio, chiamando il numero verde 800 938 818: le vaccinazioni saranno programmate nelle giornate successive. Su circa 29mila appartenenti a questa categoria, sono 16.406 le persone ancora da vaccinare.

«Basterà chiamare e dire che si è insegnanti - ha spiegato Toti -. Chi aveva già una prenotazione, di tutte le età, ma è stato sospeso dopo la riprogrammazione del commissario generale Figliuolo, riceverà un sms con la nuova prenotazione. Domani e mercoledì sono previsti incontri con il governo e il commissario Figliuolo sugli indicatori per monitorare il covid e su altre questioni come il coprifuoco o come la cena dentro i locali», ha concluso Toti.

Per quanto riguarda le prossime date della campagna vaccinale, lunedì 17 maggio alle ore 23 prenderanno il via le prenotazioni per la fascia d'età 50-55 anni sul portale dedicato e dal giorno successivo tramite il numero verde e i Cup.