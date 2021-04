Segnalazione con l'app Youpol, festa di compleanno interrotta dalla polizia

Il festeggiato e il figlio sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Sanzionate 19 persone per la violazione della normativa anti covid

Nel corso della notte fra sabato 24 e domenica 25 aprile 2021 le volanti dell'ufficio prevenzione generale hanno sanzionato 19 persone di età compresa tra i 71 e i 14 anni, per lo più sudamericani, per la violazione della normativa anti covid.

La comitiva ha partecipato a una festa di compleanno in un'abitazione di via Pagano Doria, nella zona di Principe, iniziata nel tardo pomeriggio e poi prolungata fino all'1 di notte. Un residente, esasperato dagli schiamazzi e dalla musica alta, ha segnalato alla polizia tramite l'app Youpol.

Sul posto sono intervenute in totale quattro volanti, che hanno identificato venti persone, di cui due minorenni. I partecipanti alla festa sono risultati privi di mascherina e alterati dall'alcol, motivo per cui il colloquio con gli agenti non è stato facile. Mentre i poliziotti invitavano gli ospiti ad allontanarsi, il padrone di casa, al grido «lasciate stare quello scemo lì», rivolto all'agente, chiedeva loro di rientrare.

Nel frattempo per strada era rimasta la figlia 14enne dell'uomo, che, in lacrime, chiedeva di poter entrare in casa. Quando il fratello le ha aperto, gli agenti sono riusciti a entrare a loro volta. Il padrone di casa è stato trovato nascosto dietro una tenda della cucina. Nel frattempo il cane della famiglia ha addentato a un polpaccio un poliziotto (4 giorni di prognosi).

Il festeggiato, che compie domani 43 anni, e il figlio 21enne sono stati anche denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.