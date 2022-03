Covid, Toti: "Circolazione virus in aumento, ma cala il numero dei malati"

L'aumento della circolazione del covid nelle ultime due settimane non preoccupa il presidente della Regione Giovanni Toti che, nella serata di sabato 19 marzo, ha fatto il punto della situazione in Liguria.

"Il quadro epidemiologico - spiega il governatore - è caratterizzato da un aumento dell’incidenza. La pressione ospedaliera però, dopo il picco nel mese di gennaio e la discesa in quello di febbraio, fa registrare una certa stabilità a marzo con una oscillazione tra i 20 e i 30 ingressi giornalieri nei nostri ospedali. Questo si ripercuote sui numeri dei pazienti in malattia intensiva e in media intensità negli ospedali del territorio: negli ultimi giorni il quadro è stabile con poco più di 200 persone ricoverati in media intensità in Liguria. Il numero dei malati, comunque, è diminuito del 70-80% rispetto ai picchi di gennaio".

"La Liguria - aggiunge Toti - è in zona bianca dal 14 marzo e gli indicatori di oggi ci vedono al 4% di terapie intensive occupate e al 14% delle medie intensità. Complessivamente la Liguria è in linea con il quadro nazionale".

Nelle ultime 24 ore ammontano a 1582 i nuovi positivi in Liguria su un totale di 11.121 tamponi effettuati di cui 2.912 molecolari e 8.209 antigenici rapidi. Sono 226 i positivi nella Asl 5 Spezzina, 157 nella Asl 1 Imperiese, 274 nella Asl 2 Savonese, 767 nella Asl 3 Genovese e 154 nella Asl 4 del Tigullio. Duecentotrentacinque i pazienti ospedalizzati, di cui 8 in terapia intensiva.