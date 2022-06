Covid, risalgono i contagi. Bassetti: “Se entra in famiglia impossibile non prenderselo”

Contagi covid di nuovo sopra i mille in Liguria e insieme al numero risale anche la preoccupazione. Infondata secondo Bassetti perché la variante "non è più aggressiva" e nelle persone vaccinate o che hanno contratto il virus di recente "provoca un quadro lieve, molto simile al raffreddore, che passa in 3-4 giorni".

Il direttore della cilinica Malattie infettive del San Martino analizza la situazione attuale: "I dati virologici ci dicono che l’80% delle varianti circolanti è oggi rappresentata da omicron 5 che imperverserà da leader per tutta l’estate ed anche in autunno".

Una forma non aggressiva ma estremamente trasmissibile: "Siamo di fronte ad una sottovariante più contagiosa del morbillo: se entra in un nucleo familiare o in una comunità chiusa, difficile (se non impossibile) non contagiarsi".

Per il professore tre sono le cose da fare con urgenza: "Organizzare al meglio il richiamo vaccinale con bivalente per ottobre, finirla con la tamponite ossessiva-compulsiva negli asintomatici" e trasformare i ricoveri "non dovranno più esserci ospedali covid-free e ospedali per covid oppure reparti covid (enormi lazzaretti senza alcun senso e senza criterio clinico) e non-covid".

Come dovrebbe essere un nosocomio in epoca varianti covid: "Ogni ospedale e ogni reparto dovrà essere attrezzato per ricoverare pazienti con tampone positivo in stanze separate - conclude Matteo Bassetti - sarebbe come dire che un ospedale non ricovera o decide dove ricoverare sulla base della positività sierologica all’epatite B o alla sifilide. Basta lazzaretti. Davvero basta".