Coronavirus, Galliera: "Abbiamo in atto un cluster"

Focolaio di coronavirus all'ospedale Galliera. È quanto fa sapere la direzione sanitaria del nosocomio. "Abbiamo in atto un cluster verificatosi in reparto non covid, iniziato una ventina di giorni fa con il primo caso (indice) - fanno sapere dal Galliera -: un paziente non vaccinato contro il covid, entrato in pronto soccorso con tampone (molecolare) eseguito in giornata stessa e risultato negativo".

"Dopo ricovero in Obi (osservazione breve intensiva) è stato trasferito in reparto - prosegue la direzione sanitaria - dove ha eseguito ulteriore test di screening (rapido e molecolare) risultato negativo. Il paziente si è positivizzato solo successivamente e dopo alcuni giorni e ulteriori test dapprima negativi".

"Nell'arco di due settimane - spiegano dall'ospedale - sono risultati positivi altri sei pazienti (tre vaccinati e tre non vaccinati) a distanza di due-tre giorni l'uno dall'altro. È stato avviato il previsto programma attivo di screening e sorveglianza su pazienti e personale".

"Tra il personale medico e infermieristico del reparto (regolarmente vaccinato) non risultano casi positivi - concludono dal Galliera -. I pazienti positivi sono già stati trasferiti in reparti covid. Il monitoraggio sta proseguendo su tutti i pazienti ancora presenti in reparto. Ad oggi, i pazienti non presentano aspetti clinici peggiorativi in relazione all'infezione covid".