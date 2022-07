Covid, Bassetti: "Nuovo studio chiarisce l'origine del virus"

Tra guerra in Ucraina e crisi di governo, la pandemia da covid-19 è scivolata più in basso nella lista degli argomenti in testa alle cronache nazionali. Ma il coronavirus continua a circolare e la scienza continua a interrogarsi sulle origini del virus.

"Dopo aver ascoltato ogni tipo di stupidaggine negli ultimi due anni da parte dei negazionisti sull'origine del virus che causa il covid-19 - dichiara Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova -, ecco finalmente uno studio internazionale pubblicato su Science che chiarisce l'origine del virus".

"La pandemia di covid ha avuto origine nel mercato di Wuhan - ribadisce Bassetti -. La nuova conferma arriva da ricercatori che hanno ricostruito le prime fasi della vicenda, concentrandosi sulla distribuzione dei casi noti nell'uomo e nei mammiferi sensibili a Sars-CoV-2, collegandoli a campioni positivi prelevati nell'ambiente, per esempio le gabbie. Tutte le ricostruzioni riconducono al mercato all'ingrosso di frutti di mare Huanan di Wuhan".

"Un secondo studio pubblicato sulla stessa rivista ha ricostruito, invece, l'albero genealogico di Sars-CoV-2, risalendo ai primi due lignaggi del virus. I ricercatori hanno stabilito che il virus è stato probabilmente trasferito per la prima volta dall'animale all'uomo tra il 23 ottobre e l'8 dicembre 2019", conclude l'infettivologo genovese.