Coronavirus, nuova ordinanza comunale: chiuse passeggiate e spiagge nei weekend

«Stiamo lavorando a un’ordinanza con cui già da questo sabato e domenica vieteremo il passeggio in alcune parti della città, pensiamo le passeggiate e le spiagge». Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci durante la consueta conferenza stampa sul coronavirus di giovedì 12 novembre e allineandosi con i provvedimenti di altre città metropolitane italiane.

La nuova stretta, rispetto al dpcm e alle ordinanze comunali e regionali già in vigore, verrà applicata soltanto nel fine settimana con l'obiettivo di mantenere la curva del contagio in ribasso come sta accadendo negli ultimi giorni con un R con t, il valore di penetrazione del virus, che è sceso mercoledì a 1,06 nel territorio comunale.

«Ci sacrifichiamo questo weekend e forse anche il prossimo per vedere al più presto la curva dei contagi scendere ancora di più e poi sparire», ha spiegato il sindaco che ha anche specificato che il transito per raggiungere le attività commerciali sarà consentito.

Restano aperti, invece, i parchi ma aumentano i controlli: «Metteremo personale di protezione civile per verificare che si faccia il corretto uso delle mascherine e che non ci siano assembramenti».