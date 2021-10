Green pass day, ordinanza regionale: tampone gratuito con prima dose vaccino

Tamponi gratuiti per chi ha ricevuto la prima dose di vaccino. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante una conferenza stampa indetta per il green pass day di domani, venerdì 15 ottobre.

Regione Liguria, in accordo con le tre pricinpali confederazioni sindacali della regione, ha deciso di non agire in modo incoerente rispetto all'obiettivo legislativo del green pass, che è quello di di considerare il vaccino il rimedio principale, e fornito dalla sanità pubblica gratuitamente, mentre il tampone come uno strumento residuale.

Per questo motivo da domani i tamponi saranno gratuiti solo per chi ha fatto la prima dose di vaccino in attesa di ricevere la certificazione verde. Tutti gli hub sia per i vaccini sia per i tamponi saranno aperti sabato e domenica su tutto il territorio regionale.