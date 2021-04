Coronavirus, autorizzata la ristorazione per i centri culturali e ricreativi

Sulla base del decreto legge numero 52 emanato dal governo lo scorso 22 aprile sulla ripresa delle attività economiche, è stata firmata sabato pomeriggio, 24 aprile, dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti un'ordinanza, che recepisce il Dl, e consente una serie di attività che riguardano la ripresa della ristorazione per i centri culturali e ricreativi. Tale ordinanza entra in vigore da lunedì 26 aprile fino alla vigenza dello stato di emergenza attualmente fissato con l’ultimo decreto legge al 31 luglio.

Da lunedì 26 aprile, nelle zone gialle, si consente ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei propri associati, attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari sugli spostamenti.

Da 1 giugno, nelle zone gialle, si consente ai centri culturali, sociali e ricreativi, che effettuano attività di ristorazione e somministrazione, di svolgere esclusivamente a favore dei rispettivi associati le attività dei servizi di ristorazione anche al chiuso con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18, nel rispetto dei protocolli.

Sulla base dell'ultimo decreto legge, in caso di zone arancioni, valgono le disposizioni già in vigore che consentono ai centri sociali, culturali e ricreativi che effettuano la ristorazione, solo l'attività di consegna a domicilio fino alle 18, con divieto di consumare sul posto.

«Settimana da record per i vaccini: la Liguria è la prima regione in Italia per prime dosi somministrate, con il 27,8% di liguri che l'hanno ricevuta, mentre è la terza per abitanti che hanno completato il ciclo, con l'11,3% di cittadini già immunizzati. Siamo al 92% di dosi somministrate sulle consegnate e anche grazie a questa accelerazione la curva del contagio continua a scendere, così come i ricoveri, con 12 pazienti in meno oggi nei nostri ospedali. Lunedì la Liguria tornerà in zona gialla, un primo fondamentale passo verso la ripartenza, una boccata d'ossigeno per tante attività che riapriranno e per i cittadini. Che sia l'inizio di un percorso di buonsenso, prudenza ma anche coraggio per un ritorno alla normalità».