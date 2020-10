Covid, nuove regole in Liguria: alle superiori lezioni a casa a rotazione, "coprifuoco" in 4 zone di Genova

Arriva la stretta anti Covid in seguito allo sbalzo esponenziale di contagi nella nostra Regione. Durante la consueta conferenza stampa sull'andamento del coronavirus, il presidente Giovanni Toti ha annunciato una nuova ordinanza in concerto con il Comune e il Ministero della Salute.

Ordinanza regionale, le nuove regole

Le decisioni sono state prese in base all'andamento dei contagi che oggi balzano a 906 in Liguria su 6000 test molecolari. Il primo fronte su cui intervenire è quello della scuola, dove scatta la didattica alternata per le superiori. L’idea è: lezioni da casa alterante, dalle classi seconde alle quinte; rimangono in presenza le prime.

«Da lunedì prossimo chiediamo alla direzione regionale di passare alla didattica a distanza per tutti gli anni delle superiori a esclusione della prima per almeno il 50% degli studenti che frequentano quegli istituti, ovvero a rotazione», ha detto Toti in conferenza. Questa iniziativa dovrebbe consentire un minore affollamento sui mezzi pubblici nelle ore di ingresso e di uscita da scuola.

ordinanza regionale 20 ottobre-2

«Abbiamo chiesto agli istituti di ridurre i picchi di attività e insegnamento ritenuti più pericolosi, come lezioni di musica coi fiati, le ore di educazione fisica e ancora i laboratori promiscui dove le classi si incontrano e le distanze non possono essere garantite».

Scatta poi il divieto totale di assembramento nell'intera Regione: «Sarà vietato fermarsi all'aperto in gruppi di più di una persona - ha spiegato Toti - si potrà uscire, camminare sui tragitti casa-lavoro, andare nei negozi o nei ristoranti, ma non si potrà stazionare per strada, abbiamo bisogno da parte di tutti i cittadini del massimo rigore e della massima attenzione già a partire da questa sera».

È inoltre esteso a tutta la Liguria il divieto di manifestazioni all'aperto, vietato anche qualsiasi elemento di socialità nei circoli ricreativi (gioco delle carte, delle bocce o del biliardo), che resteranno però aperti fino alle 18 per la sola somministrazione di cibo e bevande.

Strade chiuse in quattro zone di Genova

Per arginare gli assembramenti notturni di piazza, invece, l’intenzione è di restringere l’accesso ad alcune aree durante la sera a partire da una certa ora. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci indicando 4 zone: due nel centro storico, una a Certosa e una a Sampierdarena.

L'ordinanza comunale sarà trasmessa domani mattina alla ministra degli Interni Lamorgese e al Prefetto di Genova. «Stabiliremo la chiusura al pubblico dalle 21 alle 6, non saranno possibile quindi l’assembramento, la libera circolazione e la sosta».

Le vie e le piazze saranno comunicate entro domani e in risposta alle modalità di controllo, il sindaco ha risposto che: «Saranno possibili dei presidi di controllo intensivi in queste aree per monitorare gli accessi ma non si tratterà di veri e propri posti di blocco in divisa». Per i dettegli, si attende, comunque, la conference call di domattina con il Governo.

