Vaccini, mille dosi in poche ore all'open night. Toti: "Intercettati molti indecisi"

Nella serata di giovedì 8 luglio 2021 sono state somministrate circa mille dosi di vaccino (Pfizer o Moderna) durante la prima "open night" che si è svolta a Genova presso l'hub Fiera di Genova, richiamo garantito a 21 giorni e nessuna prenotazione. Nel fine settimana torneranno invece gli open day secondo il calendario stilato nei giorni scorsi.

"Siamo riusciti a intercettare molti indecisi - ha commentato Toti - che sono qui stasera a vaccinarsi. Segno che la comunicazione e la persuasione che il nostro sistema ha messo in campo funziona. Questa open night è un'opportunità in più per le persone che hanno un impegno durante il giorno o per chi magari aveva un incertezza e ha deciso d'impulso di farlo. Siamo molto soddisfatti"

"Non dobbiamo farci trovare impreparati a settembre - aggiunge il governatore - quando riapriranno le scuole e si tornerà tutti al lavoro nelle città. Abbiamo un'arma efficace che è il vaccino, abbiamo le dosi che oggi non mancano: farsi trovare impreparati sarebbe colpevole da parte di ogni cittadino. In Liguria oggi se ti prenoti vieni vaccinato nel giro di poche ore, se ti presenti in un hub senza prenotazione vieni vaccinato immediatamente, se hai un impegno impellente, come i marittimi che devono ripartire con le navi, hai una corsia preferenziale. Oggi - conclude - vaccinarsi è solo una scelta individuale, non ci sono più scuse".

Da oggi (venerdì 9 luglio 2021), negli hub del Terminal Crociere di Savona in Asl2, della Fiera di Genova in Asl3 e dell’ex Fitram della Spezia in Asl5 sarà infatti garantito un canale prioritario a presentazione, quindi senza prenotazione, per ogni marittimo che desideri ricevere la somministrazione del vaccino, sia prima che seconda dose, seguendo le raccomandazioni del ministero per quanto riguarda le tipologie di vaccino. Inoltre le stesse Asl hanno dato la propria disponibilità a consegnare i vaccini a bordo, richiesta della nave, per l'inoculazione da parte del medico di bordo.

Calendario open day vaccini in Liguria

In particolare, gli open day si svolgeranno: