Vaccini, nuova open night. Toti: "Indispensabile vaccinarsi. Meglio il green pass o nuove chiusure?"

Nuova open night nella serata di giovedì 15 luglio 2021, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione con la prima dose di Pfizer in tutte le Asl liguri. Dalle ore 19 alle ore 23 saranno aperti il Palasalute Imperia - Palafiori Sanremo in Asl1, il Terminal Crociere Savona in Asl2, l’ Hub Fiera del Mare Genova in Asl3, l’Auditorium San Francesco Chiavari in Asl4, il Centro Sociale Ceparana in Asl5.

"L’open night è aperta a tutti ma il nostro appello è rivolto soprattutto agli under 50 - ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Stiamo incentivando una campagna di vaccinazione che sta salvando il mondo e sappiamo che i ragazzi non si sentono in pericolo ma invece è importante che si vaccinino per diminuire la circolazione del virus. Ad oggi non si osserva un aumento significativo degli accessi negli ospedali (- 4 rispetto a ieri) e questo grazie ai vaccini che stanno limitando i casi gravi: dei 28 accessi più recenti, solo 11% aveva completato il ciclo e il 64% non era vaccinato. Il 75% ha più di 50 anni e il 68% più di 60 anni. La metà ha più di 70 anni. Per questo dopo aver messo in sicurezza buona parte della categoria più fragile ora è importante che i giovani facciano la loro parte". Intanto ad oggi i piemontesi che si sono prenotati per fare il vaccino in Liguria grazie all'accordo tra le due Regioni sono 1.890.

Il governatore, che già aveva approvato la linea francese nei giorni scorsi, è tornato sul tema che nelle ultime ore ha acceso il dibattito politico in Italia: "Meglio il green pass o le chiusure? - ha detto Toti - Chi è contrario oggi poi non pianga sul latte versato se ci faranno chiudere per aumento dei contagi. La situazione è questa: i contagi aumentano ovunque e, verosimilmente, cresceranno ancora. Ma se i contagiati non saranno tanto gravi da andare in ospedale, tutto sommato possiamo reggere anche tenendo aperto tutto. Ora, chi è che non va in ospedale anche se prende il Covid? Semplice: i vaccinati. Dei nuovi ricoverati in Liguria, compresa variante Delta, la maggior parte non era vaccinata o aveva una sola dose. Nessuna persona che abbia completato il ciclo sta arrivando negli ospedali".

"Dunque, vaccinarsi è indispensabile - ha concluso il presidente della Regione - e chiedo a commercianti, ristoratori, baristi, gestori di discoteche, organizzatori di eventi e spettacoli e molto altro: è meglio fare uno sforzo e controllare in certe situazioni il green pass oppure richiudere di nuovo le attività se cresceranno i ricoveri a causa dei non vaccinati? Lo dico ora perché chi oggi si oppone a un uso estensivo del green pass non venga a piangere lacrime di coccodrillo se dovremo ricorrere di nuovo alle chiusure".