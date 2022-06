Omicron 5, isolato al San Martino il primo caso in Liguria: è un 80enne di ritorno da una crociera nel Mediterraneo

"È di un signore di 80 anni ricoverato presso la clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, che era stato in crociera con la moglie nel mediterraneo Portogallo e Spagna".

Così il professore Matteo Bassetti sul primo caso di variante omicron 5 isolata in Liguria. "Il quadro clinico è stato per entrambi (vaccinati con tre dosi) molto lieve senza sintomi respiratori importanti - spiega il direttore della clinica Malattie Infettive - Il paziente è stato ricoverato pochi giorni per problemi diversi dal covid ed è già a casa dopo pochi giorni di ricovero da domenica scorsa, mentre la moglie ha avuto poco più di un raffreddore gestito a casa. L’osservazione clinica conferma che omicron 5 è probabilmente più contagiosa, ma non più aggressiva".

La variante è stata identificata dal laboratorio del San Martino, diretto dal professor Giancarlo Icardi, direttore di Igiene e referente unico per la Liguria dell’Istituto Superiore di sanità. Le ricerche sono coordinate dagli specialisti Andrea Orsi e Bianca Bruzzone.