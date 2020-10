Coronavirus, Toti: «Obbligo mascherine universale inaccettabile»

«In Liguria l'obbligo di mascherina c’è laddove lo riteniamo indispensabile, come nei vicoli di Genova, o in provincia di Spezia. Riterrei un provvedimento universale e identico in tutto il Paese un passo indietro, inaccettabile per le Regioni che hanno dimostrato di saper contenere la pandemia».

A parlare è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che in collegamento con Radio1 ha commentato le indiscrezioni sul nuovo dpcm al vaglio dei ministri proprio oggi, che tra le misure per contenere l’emergenza coronavirus e l’innalzamento dei casi potrebbe contenere anche l’obbligo di mascherina h24 in tutto il territorio nazionale.

«Se il Governo dovesse decidere per le mascherine obbligatorie in tutta Italia lo riterrei gravemente intollerabile», ha detto Toti, un convinto sostenitore dell’autonomia delle Regioni, riferendosi proprio ai poteri delle Regioni.

«Mi auguro ci sia un confronto - ha concluso Toti - Immagino che tra oggi e domani il governo voglia convocare le Regioni».