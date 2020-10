Coronavirus, 213 nuovi positivi in Liguria

Sono 213 i nuovi positivi in Liguria, secondo i flussi di dati inviati da Alisa al Ministero della Salute, su 4033 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Dei positivi, quelli sintomatici sono 177 mentre i casi individuati da test di screening sono 36.

Aumentano anche di 23 unità gli ospedalizzati, per un totale di 248 di cui 26 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 148 nuove persone, e il totale dei guariti aumenta di 142 unità. Tre le schede decessi registrate: un uomo di 79 anni deceduto a Savona, una donna di 93 anni deceduta l'8 ottobre sempre a Savona, e un uomo di 96 anni mancato il 9 ottobre a Sarzana.

In sorveglianza attiva, in totale, ci sono 3911 persone nella nostra regione: 838 per la Asl 1, 689 per la Asl 2, 1311 per la Asl 3, 399 per la Asl 4 e 674 per la Asl 5.

La situazione più rilevante è nel territorio di Asl 3, dove si contano 143 nuovi positivi. Ecco il dettaglio in tutta la regione:

Asl 1: 18

11 contatto di caso confermato

7 attività di screening



Asl 2: 13

12 contatto di caso confermato

1 attività di screening

Asl 3: 143

48 contatto di caso confermato

94 attività di screening

1 rientro viaggio



Asl 4: 3

1 contatto di caso confermato

2 attività di screening



Asl 5: 36

13 contatto di caso confermato

23 attività di screening