Covid, 109 nuovi positivi, nessun decesso

Sono 109 i nuovi positivi al coronavirus riportati dal bollettino di oggi, domenica 5 settembre 2021. Di questi, 16 sono della provincia di Imperia (Asl 1), 23 di quella di Savona (Asl 2), 51 della provincia di Genova (41 in Asl 3 e 10 in Asl 4) e 19 in provincia della Spezia (Asl 5).

Gli ospedalizzati sono 80 (di cui 8 in terapia intensiva), con due nuovi ingressi rispetto a sabato.

In isolamento domiciliare 8 nuove persone (1992 il totale) e il numero dei guariti aumenta di 198 nuove unità. Nessun decesso registrato oggi.

I soggetti in sorveglianza attiva, contatti di positivi, sono attualmente 1610 in tutta la regione: 309 in Asl 1, 211 in Asl 2, 641 in Asl 3, 111 in Asl 4 e 338 in Asl 5.

Per quanto riguarda i vaccini, alle ore 16 del 5 settembre 2021 risultano consegnate 2.291.894 dosi dall'inizio dell'emergenza, di cui 2.022.711 somministrate (la percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati è dell'88%).