Covid, in arrivo la variante Arturo, Bassetti: "Non sarà un problema"

È in arrivo una nuova (ennesima) mutazione della variante Omicron del covid-19, denominata 'Arturo' (XBB.1.16) che sta già facendo registrare nel sudest asiatico un'impennata di contagi. Ma non c'è più da avere paura, anzi, secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è "un argomento per 'scienziati' da social o da bar. Nessuna variante Omicron ha finora aumentato patogenicità o gravità del covid. Non lo sta facendo e non lo farà nemmeno Arturo".

Insomma, si può stare tranquilli come specifica il medico ad Adnkronos: "La pandemia è finita proprio grazie alla variante Omicron e ai vaccini. Continueremo ad avere nuove varianti soprattutto da paesi come l'India dove, pur avendo vaccinato molto, hanno problemi di organizzazione e di sorveglianza. Questo per dire che Arturo non sarà l’ultima, non è e non sarà un problema e credo sia meglio parlarne il meno possibile".