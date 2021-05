Vaccino over 18: altre 20mila dosi disponibili dal 31 maggio

Su base volontaria fino ai 60 anni. Dal 4 giugno al via le prenotazioni per la fascia di età tra i 35 e i 39 anni

Buona alla prima. L'apertura alle vaccinazioni con Astrazeneca su base volontaria per gli over18 ha registrato il tutto esaurito e Regione Liguria programma già la replica. La seconda tornata partirà da lunedì 31 alle 23 quando i giovanissimi, over 18, fino agli under 60 potranno prenotarsi sul portale online per essere vaccinati volontariamente con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

Ad anticiparlo è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa sul covid martedì 25 maggio: «Ventimila dosi tra AstraZeneca e Johnson & Johnson a disposizione della medesima categoria di cittadini, ovvero sostanzialmente la fascia 18-60 anni».

Venerdì 4 giugno, invece, sarà la volta della fascia di età tra i 35 e i 39 anni che sarà vaccinata con Pfizer e Moderna: «In questo caso i tempi per vaccinarsi inevitabilmente più lunghi rispetto a quelli che si sono visti per le linee parallele - ha spiegato Toti - oggi sono stati somministrati quasi 13mila dosi, e siamo al 97% del somministrato sul consegnato».