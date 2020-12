Si picchiano in strada durante il 'coprifuoco', multati

Si stavano picchiando in mezzo alla strada quando, transitando a bordo di una volante, i poliziotti li hanno notati, assistendo chiaramente all'aggressione di uno dei tre che ha sferrato un pugno in viso a un altro.

Neanche il tempo di accostare l'auto di servizio e il terzo si era già dileguato, mentre gli altri due continuavano a darsele di santa ragione. È successo intorno alle 22.15 di mercoledì 16 dicembre 2020 in piazza della Nunziata.

Bloccati e riportati alla calma i litiganti, entrambi marocchini di 47 e 34 anni, sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti covid poiché trovati in strada oltre l'orario previsto. Il maggiore è stato anche segnalato per percosse.