Info covid, attivo nuovo numero verde

Da giovedì 22 ottobre è attivo il nuovo servizio 'Info Covid Asl3 Genova', linea telefonica dedicata all'ascolto e a fornire supporto e informazioni sul covid e argomenti correlati. Al numero verde 800 811187 risponde (dalle ore 9 alle 15 dal lunedì al venerdì) un pool di operatori Asl3 per soddisfare le richieste dei cittadini dell'area metropolitana, orientandoli da un punto di vista informativo con una presa in carico personalizzata e adeguata ai bisogni di salute.

Alcune risposte potranno essere fornite ricontattando l'utente anche fuori dall'orario di disponibilità del numero verde. Il servizio è rivolto alle persone che necessitano di informazioni sui percorsi da seguire per affrontare le diverse situazioni in relazione al covid-19, agevolando il raccordo tra cittadino e Asl.

«Il servizio Info Covid - spiega il Direttore Generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro - è pensato per supportare i cittadini in questo particolare momento accompagnandoli verso la risoluzione dei problemi. Il numero verde farà da collettore delle richieste interfacciandosi con l'Urp e con i nostri servizi attualmente impegnati in contemporanea sulla gestione del Covid: Dipartimento di Prevenzione, Igiene, Gsat, Gruppo Scuola Consultoriale e Ambulatori Scolastici. Abbiamo creato una rete interna di comunicazione con le diverse specialità in grado di fornire al cittadino tempestive risposte sulle specifiche problematiche e rendere fluido il flusso informativo verso l'utenza».

Servizio analogo era stato attivato ad aprile dove 'Pronto Asl3' in tre mesi ha gestito circa 6.700 telefonate di utenti su procedure per l’assistenza covid-19, bisogni sociosanitari delle fasce più fragili e pratiche amministrative.