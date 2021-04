Vaccini, la Liguria supera la media nazionale. I dati delle prenotazioni

«L’obiettivo che il Commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha assegnato alla nostra regione era arrivare a 54.700 vaccini alla settimana. In Liguria questa cifra è stata non solo raggiunta, ma nettamente superata: sono più di 73 mila le dosi di vaccino somministrate negli ultimi 7 giorni. La Liguria è ormai vicina al 90% di vaccini somministrati sul consegnato». Questo il commento del presidente della Regione Giovanni Toti dopo i dati diffusi nella serata di domenica 18 aprile.

«Sul fronte delle percentuali - ha aggiunto Toti - in Liguria ha ricevuto la prima dose il 22,14% della popolazione residente, mentre a livello nazionale il dato è del 17,5%. Per quanto invece riguarda la seconda dose, la Liguria è all’8,4%, mentre il dato nazionale è del 7,3%».

«La curva del contagio – ha concluso il governatore - resta stabile, i dati ad oggi collocherebbero la nostra regione in zona gialla. È importante continuare a impegnarci per mantenere questi risultati e poter così iniziare a ripartire dal 26 aprile».

Dati prenotazioni vaccini in Liguria al 18 aprile

In totale (il dato arriva alla serata di domenica 18 aprile) risultano 320.954 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale

Persone con disabilità grave: 1.563

Asl1 135

Asl2 312

Asl3 804

Asl4 152

Asl5 160

Fascia 65/69 anni: 21.050

Asl1 2.324

Asl2 4.048

Asl3 9.704

Asl4 2.022

Asl5 2.952

Fascia 70/74 anni: 50.917

Asl1 5.771

Asl2 9.728

Asl3 22.877

Asl4 4.630

Asl5 7.911





Fascia 75/79 anni: 47.655

Asl1 5.147

Asl2 9.514

Asl3 21.265

Asl4 4.135

Asl5 7.594

Over 80: 96.183

Asl1 12.666

Asl2 19.782

Asl3 51.350

Asl4 7.836

Asl5 4.549



Ultravulnerabili: per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 40.832, su un totale di 55.559 indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 4.803

Asl2 6.117

Asl3 22.564

Asl4 2.485

Asl5 4.863





Medici di medicina generale: (si tratta delle prenotazioni effettuate prima dell’accordo che ha sospeso questa modalità di prenotazione): le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 11.241 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali.



Farmacie: le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 14.012