Sciopero e corteo contro green pass e caro bollette, disagi al traffico

Qualche problema al traffico in centro a causa del nuovo corteo di protesta organizzato da alcuni lavoratori portuali e dal nuovo coordinamento Resistenza per Genova e la Liguria a cui hanno aderito Libera Piazza, Cub, Comitato Liberi Cittadini e Giustizia Sociale.

Il corteo è partito da piazza De Ferrari intorno alle ore 9.30 ed è proseguito verso piazza Corvetto, per poi dirigersi verso piazza della Nunziata, via Balbi, via Doria, via San Benedetto, via Milano, lungomare Canepa e via Pacinotti. Destinazione finale piazza Massena a Cornigliano, secondo quanto comunicato dalla Polizia Locale.

Lo sciopero è stato indetto, secondo quanto si legge nel volantino diffuso dal coordinamento: "Contro l'introduzione del green pass, contro gli aumenti delle tariffe di luce, gas e benzina, la manovra finanziaria, la precarizzazione del lavoro e i licenziamenti e per chiedere aumenti salariali".