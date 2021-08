'No green pass', manifestazione in largo Pertini

"Non esiste alcuno studio che misuri l'attuale maggior probabilità dei non vaccinati a propagare il virus rispetto ai vaccinati", scrive sui social Mattia Crucioli de L'Alternativa c'è

Torna in piazza il popolo dei no vax. Oggi, lunedì 2 agosto 2021, alle 18.30 in largo Pertini, adiacente a piazza De Ferrari, nuova manifestazione, organizzata da L'alternativa c'è, per dire 'no' al green pass e "per impedire discriminazioni, obblighi sanitari in assenza di dibattito in Parlamento e gravosi compiti di controllo ai titolari di attività commerciali".

"Ho già espresso le mie perplessità giuridiche su un decreto legge che limita i diritti di alcuni sulla base di una presunta maggior probabilità statistica a propagare il contagio - scrive sui social Mattia Crucioli -. Devo ora aggiungere che non esiste alcuno studio che misuri l'attuale maggior probabilità dei non vaccinati a propagare il virus rispetto ai vaccinati: ce lo riferisce l'ISS laddove afferma che 'proprio perché basato su vaccinazioni effettuate fino a metà giugno (e fino a metà maggio per valutare l'impatto su ricoveri, ricoveri in terapia intensiva e decessi) il rapporto non permette neanche di fare valutazioni di impatto dell'attuale diffusione della variante delta, caratterizzata da una maggiore trasmissibilità, e per la quale ancora ci sono pochi studi che hanno valutato l'efficacia dei vaccini' (Report ISS n. 3 del 27/7/2021 'Impatto della vaccinazione covid-19 sul rischio di infezione da Sars-CoV-2 e successivo ricovero e decesso in Italia')".

"In altre parole - prosegue Crucioli -, il postulato su cui si basa il green pass risulta, allo stato, da ri-verificare alla luce dell'acclarata predominanza della variante delta anche in Italia. Vi aspetto in Largo Pertini (adiacente piazza De Ferrari, lato Teatro Carlo Felice), alle ore 18.30, per parlare di questo ed altri aspetti, insieme a medici e giuristi".