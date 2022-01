'No green pass' in piazza anche a Capodanno

Sono scesi in piazza anche a Capodanno, per la venticinquesima settimana consecutiva, i 'no green pass' genovesi che protestano contro la certificazione verde anti covid che dal 10 gennaio, fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà ampliata ad altre attività ma non ancora ai luoghi di lavoro.

Sabato primo gennaio 2022 la manifestazione lanciata da Libera Piazza Genova è iniziata dal piazzale dei traghetti Iqbal Masih, il corteo è partito poco dopo le ore 16 snodandosi tra via Milano, via Pietro Chiesa, via Angelo Scarsellini e via di Francia, prima di rientrare sul piazzale del Terminal Traghetti, qualche disagio alla circolazione.