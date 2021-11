'No green pass', martedì la protesta davanti al consiglio regionale

Dopo la consueta manifestazione del sabato torneranno in piazza i 'no green pass' genovesi. L'associazione Libera Piazza Genova ha annunciato una protesta per la mattinata di martedì 9 novembre 2021 in occasione della seduta del consiglio regionale della Liguria. I manifestanti, sul canale Telegram che organizza la protesta, si sono dati appuntamento alle ore 9.30 davanti alla sede di via Fieschi "per salutare il presidente Toti", l'assemblea si riunirà alle ore 10.

Dalla scorsa settimana, il governatore ligure è sotto scorta a seguito dell'escalation di insulti e minacce, ricevuti soprattutto sui social network per le sue posizioni pro vaccini e green pass.

I no green pass hanno poi ufficializzato altri appuntamenti nel corso della settimana: venerdì 12 Novembre, dalle ore 9 alle 13, parteciperanno al presidio Hitachi e allo sciopero della Cub per i metalmeccanici in via Paolo Mantovani nei pressi della Fiumara, confermato infine il consueto appuntamento del sabato con manifestazionee corteo per le vie del centro: i manifestanti si ritroveranno alle ore 14.30 in Piazza De Ferrari, il corteo questa volta dovrebbe partire intorno alle ore 16.