'No green pass' ancora in piazza, 27esima settimana di protesta

Sono scesi di nuovo in piazza, per la ventisettesima settimana consecutiva, i 'no green pass' genovesi guidati da Libera Piazza Genova.

Sabato 15 gennaio 2022 si sono ritrovati in piazza De Ferrari intorno alle 15, poi dopo i consueti interventi, sono partiti in corteo intorno alle 17 dirigendosi verso via XX Settembre. Successivamente si sono spostati verso corso Buenos, corso Torino, via Barabino e piazza Palermo.

Come sempre non sono mancati gli slogan contro il green pass e il governo Draghi, alla manifestazione hanno partecipato alcune centinaia di persone, molte delle quali senza mascherina.