Centro storico, assembramenti e nessuna mascherina: tre commercianti nei guai

Controlli dei carabinieri nel centro storico di Genova, in particolare tra via Prè, via del Campo e via Lomellini, con l'obiettivo di far rispettare le norme anti-covid. Sanzionati tre negozianti che dovranno anche rimanere chiusi per cinque giorni, un arresto per spaccio.

A finire nei guai i gestori di due negozi di gastronomia e di una macelleria, tutti di origine straniera e con precedenti di polizia. Gestori e clienti non indossavano i dispositivi di protezione individuale e nei negozi erano presenti assembramenti.

Per questi motivi sono scattate le multe e i tre esercizi commerciali dovranno rimanere chiusi per cinque giorni.

I carabinieri hanno anche sorpreso un 46enne genovese, con precedenti, che stava vendendo droga a un 31enne residente nel centro storico. È stato arrestato e sarà processato per direttissima.