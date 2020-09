Negazionisti a Roma, la genovese "Nonna Maura" si incatena davanti al Quirinale

C’era anche la genovese Maura Granelli, meglio conosciuta come “Nonna Maura”, tra le persone che domenica pomeriggio hanno preso parte a Roma alla manifestazione “No Mark” alla Bocca della Verità.

Nonna Maura, che dal 15 agosto scorso ha intrapreso una personale crociata in tutta Italia per chiedere alle istituzioni di cancellare i dpcm con le misure anti coronavirus e il “manifesto per la tutela dei bambini”, a manifestazione terminata si è incatenata davanti al Quirinale per chiedere di “parlare con il presidente Mattarella”.

Maura Granelli è anche la leader del Popolo delle mamme, e ha rivendicato l’organizzazione della giornata in cui - ovviamente - nessuna mascherina è stata indossata e nessun distanziamento è stato mantenuto. Sui cartelli mostrati in piazza, slogan come “tamponatevi il culo” e “non siete degni di governare questo paese”, accompagnati da cori che invocavano “libertà”, e la “liberazione dei bambini dalla dittatura sanitaria”.

«Siamo arrivate a Roma dopo un pellegrinaggio che ci ha portato non solo nelle città a incontrare le persone, mamme e nonne, ma anche le istituzioni - ha spiegato Nonna Maura - voglio dire che noi siamo qui per sfrattare queste istituzioni abusive, non ci basta cancellare la legge Azzolina-Lorenzin, perché sappiamo bene che con questo governo al potere la trappola è dietro l’angolo, non ci possiamo accontentare: vogliamo sfrattare il governo Conte, perché lo consideriamo un inquilino abusivo di Palazzo Chigi. Questo vuole il popolo italiano e questo vuole il popolo delle mamme».

Alla fine nonna Maura e altre tre persone che manifestavano con lei, e che con lei si sono incatenate, sono state allontanate dalla polizia.