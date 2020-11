Serata fra amici, arrivano i carabinieri e li multano tutti e quattro

Avevano deciso di trascorrere la serata insieme, ma sono arrivati i carabinieri e hanno interrotto la festa. Protagonisti quattro giovani, fermati nel corso della notte fra martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2020, durante un normale servizio notturno effettuato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile per il controllo del territorio, nonché per far rispettare le norme prescritte delle misure di contenimento dell’epidemia del covid 19.

I quattro, di età compresa tra 21 e 31 anni, tre ecuadoriani tutti con pregiudizi di polizia e un genovese, trovati insieme fuori dalle rispettive abitazioni, sono stati sanzionati della somma di 400 euro ciascuno, poiché non rispettavano le normative vigenti.