Green pass e mascherina: 90 multe nell'ultima settimana

I controlli della polizia locale volti a verificare il rispetto delle normative anti covid in tutta Genova continuano. In particolare, domenica 6 febbraio sono state controllate 211 persone, tre sono state multate per irregolarità sul green pass, controllati anche 22 esercizi commerciali, nessuna sanzione.

Complessivamente nell'ultima settimana, tra lunedì 31 gennaio e domenica 6 febbraio 2022 sono state controllate 7.445 persone, 38 quelle multate per irregolarità sul green pass, 49 perché senza mascherina, tre infine le multe per attività economiche che non rispettavano le norme anti-covid. Un totale di 90 sanzioni.

Verifiche nel corso della settimana anche nei mercati rionali: tra Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente sono state controllate 414 persone, nessuna è stata multata.