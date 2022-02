Controlli della polizia locale: otto multe tra green pass e mascherine

I controlli della polizia locale volti a verificare il rispetto delle normative anti covid in tutta Genova continuano.

In particolare, sabato 5 febbraio sono state elevate otto sanzioni a persone, di cui tre per irregolarità sul green pass e cinque per violazione di altre norme sul covid. Una ha riguardato un'attività economica.

Nel dettaglio, è stato controllato il green pass a 314 persone, di cui due sono state sanzionate. Atre cinque sono state multate perché non indossavano la mascherina. Sono stati controllati anche 38 esercizi commerciali, in questo caso una sola sanzione, 29 infine le persone controllate nei mercati rionali in Valpolcevera, nessuna multe.