Mascherine e green pass: undici multe il 4 gennaio

Nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti covid svolti dalla polizia locale nella giornata di martedì 4 gennaio 2022 sono state multate undici persone.

Nove le persone multate perché prive del green pass a fronte di 1.428 controlli effettuati; due invece le sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina, obbligatoria in Liguria anche all'aperto per via della zona gialla scattata lunedì 20 dicembre 2021.

Sette le multe tra le persone controllate nei mercati rionali, 45 nel Municipio Centro Ovest e 38 nel ponente.