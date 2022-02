Violazione delle norme anti covid, multati un negozio e una persona

Continuano i controlli della polizia locale volti a verificare il rispetto delle normative anti covid in tutta Genova.

In particolare, sabato 26 febbraio sono state solo due le multe elevate, a una persona che non indossava la mascherina in un luogo in cui era obbligatoria, sanzionato anche il titolare di un esercizio commerciale del centro storico per irregolarità sul green pass.

Nel dettaglio, è stato controllato il green pass a 782 persone e sono stati svolti controlli in 128 attività economiche.