Violazione delle norme anti covid, quattro persone e due negozi multati

Continuano i controlli della polizia locale per la verifica dell rispetto delle normative anti covid in tutta Genova.

In particolare, martedì 22 febbraio sono state elevate quattro sanzioni a persone non in regola sulle norme relative al green pass e due a titolari di attività economiche.

Nel dettaglio, è stato controllato il green pass a 576 persone, di cui cinque, appunto, sono state sanzionate, 134 invece gli esercizi commerciali controllati, in questo caso due multe.