Mascherine e green pass: 15 multe nel fine settimana

Sono state in totale 15, tra sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022, le multe della polizia locale per il mancato rispetto delle norme anti covid.

Sei nella giornata di sabato, tre per la mancanza di green pass e tre a persone che non indossavano la mascherina, nove invece nella giornata di domenica a fronte di 151 persone controllate, quattro erano prive di certificato verde e cinque non indossavano la mascherina obbligatoria in Liguria anche all'aperto.

Sono stati 20, infine, i controlli effettuati all'interno degli esercizi commerciali nella giornata di domenica, 53 invece quelli nei mercati rionali nella giornata di sabato. Nessuna multa e nessuna denuncia.