Violazione delle norme anti covid, 31 multe in un giorno

Nella giornata di mercoledì 12 gennaio 2022 sono state controllate dalla polizia locale 1.635 persone a Genova per verificare il rispetto delle norme anti-covid. Diciasette sono state multate perché senza green pass.

Nell'ambito dei controlli effettuati, informa la Prefettura attraverso il report giornaliero, sono scattate anche 13 multe a persone che non indossavano la mascherina, obbligatoria in Liguria anche all'aperto per via della zona gialla scattata lunedì 20 dicembre 2021.

Sono stati 42, infine, i controlli effettuati all'interno degli esercizi commerciali: una sanzione elevata. Non si registrano denunce.