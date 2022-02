Ultimo giorno con mascherina obbligatoria all'aperto: sette multe

Continuano i controlli della polizia locale volti a verificare il rispetto delle normative anti covid in tutta Genova.

In particolare, giovedì 10 febbraio 2022 sono state elevate 11 sanzioni a persone, di cui quattro per irregolarità sul green pass e sette per la mancanza di mascherina nell'ultimo giorno di obbligo all'aperto. Da oggi, venerdì 11 febbraio, infatti, rimane solo nei luoghi al chiuso.

Nel dettaglio, è stato controllato il green pass a 740 persone, di cui quattro, appunto, sono state sanzionate. Atre sette sono state multate perché non indossavano la mascherina.

Sono stati controllati anche 17 esercizi commerciali e 34 persone nei mercato rionali della Valpolcevera, in entrambi i casi non sono state riscontrate irregolarità e, quindi, non ci sono state multe.