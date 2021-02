Positivo al covid sulla Msc Grandiosa, scatta il protocollo di sicurezza

Individuato un caso di positività al coronavirus a bordo della Msc Grandiosa, la nave partita da Genova domenica scorsa.

Stando a quanto riportato dall’Ansa si tratta di un uomo che viaggiava con la moglie. I due sono stati messi in isolamento, e sono stati rintracciati e testati anche i contatti stretti, risultati negativi e messi anche loro in isoalmento.

In casi come questi, il protocollo prevede che eventuali casi sospetti siano trasferiti in una struttura di terra per ricevere assistenza. La nave sì è quindi diretta verso il porto di Palermo per effettuare un breve scalo tecnico e trasferire la coppia in una delle strutture che la compagnia ha riservato. Il resto dei passeggeri è sbarcato questa mattina. Il protocollo concordato con le autorità competente prevede il tampone prima dell'imbarco, visite a terra solo organizzate e in aree protette solo in zone gialle e arancioni. Inoltre è previsto un secondo tampone a bordo per gli ospiti a metà crociera, e tamponi settimanali per tutto l'equipaggio.

La Msc Grandiosa proseguirà regolarmente per il suo itinerario. Msc Crociere è stata la prima compagnia a ripartire dopo la sospensione nelle festività natalizie, proprio con la Grandiosa. Anche Costa è pronta a ripartire, e la prima nave a salpare sarà l’ammiraglia Costa Smeralda, il 27 marzo. L’itinerario, che rimane invariato, prevede mini-crociere di 3 e 4 giorni o in alternativa un’intera crociera di 7 giorni con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari.

Dal primo maggio partirà invece Costa Smeralda, che tornerà a proporre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca).

Una seconda nave, Costa Luminosa, rientrerà in servizio il 2 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari, confermando il suo programma di crociere di una settimana in Grecia e Croazia.

La Compagnia sta lavorando con le autorità nazionali e locali dei Paesi compresi negli itinerari delle sue navi al di fuori dell’Italia, per definire nel dettaglio le modalità di svolgimento delle sue operazioni, con procedure sanitarie e di sicurezza ulteriormente potenziate grazie all’implementazione del Costa Safety Protocol.