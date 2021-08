Covid a Montebruno: 4 positivi, 13 persone in quarantena. Il sindaco: "Nessuna ulteriore criticità"

Allestito punto mobile per effettuare tamponi rapidi sull'80% circa della popolazione: 36 negativi

La situazione Covid nel comune di Montebruno, aggiornata a sabato 7 agosto, è di 4 persone positive in isolamento e 13 persone in quarantena per aver avuto contatti stretti con i contagiati.

In seguito alle segnalazioni arrivate al sindaco, Mirko Bardini, dai medici di base e dai pediatri, l'Asl3 nei giorni scorsi ha allestito un punto mobile per tamponi rapidi rivolti ai soggetti ritenuti a rischio.

I 36 tamponi effettuati, di cui circa l'80% sui residenti di Montebruno, sono risultati tutti negativi. Per Bardini, dunque: "Non si registrano ulteriori criticità che possano impedire lo svolgimento in sicurezza della quotidianità dei cittadini e dei villeggianti".

"Purtroppo dobbiamo constatare che a Montebruno possiamo quasi dare per certo che ci sia il rischio di un possibile focolaio Covid", aveva scritto il sindaco sulla pagina Facebook del Comune giovedì scorso; il messaggio aveva il fine di tutelare la salute pubblica dei suoi concittadini o di chi poteva recarsi nel Comune per svago (gli eventi del weekend sono stati infatti annullati), ma i commercianti hanno lamentato un eccessivo allarmismo e relativo danno economico.

L'Amministrazione, in realtà, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria con una variante, quella delta, più veloce e più abile a trasmettersi (fonte: Organizzazione mondiale della sanità) non ha fatto altro che segnalare i dati alle autorità sanitarie e ricordare alla cittadinanza (238 persone secondo dati Istat del 2017), le disposizioni e norme vigenti: il divieto di assembramento, l'utilizzo della mascherina e il distanziamento.